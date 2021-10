Arcane: League of Legends, ecco il final trailer dell'attesissima serie Netflix!

Periodo piuttosto denso, per Netflix: la nota piattaforma streaming ha in serbo un bel po' di release per i propri utenti nell'arco dei prossimi mesi, tra cui quest'attesissima Arcane: League of Legends che in queste settimane sta catalizzando l'hype dei fan del popolarissimo MOBA sviluppato da Riot Games.

Già nei giorni scorsi il video della title track di Arcane: League of Legends ci aveva permesso di immergerci nell'atmosfera del nuovo show Netflix, atmosfera che torniamo a respirare a pieni polmoni grazie al final trailer rilasciato solo pochi minuti fa e che anticipa di pochi giorni l'arrivo della prima parte della serie sulla piattaforma.

C'è tutto ciò che occorre sapere in questo nuovo trailer: siamo nel passato di Runeterra, le ricerche sulla tecnologia Hextech sono ancora agli albori e la possibilità di utilizzare l'energia arcana comincia ad attirare le attenzioni di individui decisamente poco raccomandabili: mentre a Valoran si lavora sullo sviluppo dell'Hextech, dunque, a Zaun qualcuno trama per scatenare il caos.

Lo show arriverà su Netflix diviso in tre parti: la prima esordirà in Italia il prossimo 7 novembre, seguita dagli Atti II e III rispettivamente il 13 e 20 novembre di quest'anno. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, da quali brani sarà composta la colonna sonora di Arcane: League of Legends.