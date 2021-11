Arcane League of Legends e Magic The Gathering: arrivano le carte della serie

Arcane ha avuto un gran successo. La serie animata è arrivata su Netflix il 7 Novembre, e ha acquisito un incredibile primato, diventando uno degli show con i voti più alti della piattaforma. Adesso scopriamo che Magic: The Gathering farà uscire due set speciali Secret Lair basati sulla serie animata Netflix di League of Legends, Arcane.

Ad annunciare la notizia sono stati Wizards of the Coast e Riot Games. Non conosciamo ancora il contenuto dei set, ma sappiamo che saranno disponibili in vendita dal 29 Novembre al 23 Dicembre. Magic: The Gathering Secret Lair – Magic: The Gathering Secret Lair x Arcane e Secret Lair x Arcane: Lands – saranno disponibili per il pre-ordine al prezzo di $ 29,99 (non foil) e $ 39,99.

"Siamo molto felici di collaborare con Riot Games su due Secret Lair drop per festeggiare insieme il lancio della serie animata di League of Legends, Arcane", ha dichiarato il Presidente di Wizards of the Coast, Chris Cocks. "Far entrare i marchi preferiti dai fan nel Magic Multiverse è un modo elettrizzante per noi di dare vita a Magic in modi nuovi e diversi sia per i fan di vecchia data sia per i giocatori alle prime armi".

Ma le dichiarazioni non sono finite qui, perché ha parlato anche Brandon Miao, che lavora per Riot Games. "In RiotX Arcane, abbiamo cercato dei nuovi modi per portare il fandom di Arcane oltre lo schermo digitale e verso qualcosa che si può toccare con mano. Questa è stata una grandissima opportunità per poter collaborare con Secret Lair dal momento che siamo grandi fan di Magic e ammiriamo il rapporto profondo e duraturo che Wizards of the Coast ha creato con la propria fanbase".

Intanto il pubblico attende l'arrivo degli ultimi 3 episodi dello show previsto per il 20 Novembre. Per chi non lo avesse ancora visto, invece, ecco il trailer di Arcane League of Legends.