Arcane: League of Legends, Netflix annuncia la data d'uscita con un nuovo trailer

È finalmente arrivato il momento di TUDUM, l'evento globale di Netflix che ci sta presentando tante nuove serie e film in anteprima. E tra queste abbiamo avuto modo di vedere anche un nuovo trailer per Arcane: League of Legends.

Era stato annunciato ormai da tempo, ma ora finalmente avremo modo di vederlo sui nostri schermi.

Stiamo parlando della serie animata Arcane: League of Legends, prodotta da Riot Games e animata da Fortiche Productions, che debutterà il 6 novembre 2021 su Netflix con il Primo Atto, seguito poi dal Secondo Atto il 13 novembre e dal Terzo Atto il 20 novembre.

"Dai creatori di League of Legends arriva una nuova serie animata, Arcane. Ambientata nell'utopica regione di Piltover e nell'oppresso sottoterra di Zaun, la storia segue le origini di due iconici campioni della League, e del potere che li dividerà" recita la sinossi ufficiale.

Conosciamo già il cast di Arcane di cui fa parte Hailee Steinfeld che doppierà di Vi, Ella Purnell che presterà la sua voce a Jinx, Katie Leung sarà Caitlyn, Kevin Alejandro doppierà Jayce, Jason Spisak sarà Silco, Toks Olagundoye interpreterà Mel, Harry Llloyd presterà la voce a Viktor e JB Blanc sarà Vander.

In testa alla notizia potete trovare lo spettacolare nuovo trailer.

E voi, che ne pensate? La vedrete? Fateci sapere nei commenti.