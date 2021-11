Arcane: League of Legends, Netflix condivide le immagini di un epico scontro

Qualche giorno fa è arrivata la conferma che per Arcane: League of Legends ci sarà una stagione 2 e nel frattempo il popolo del web continua ad entusiasmarsi per il primo gruppo di episodi che ha finalmente trasformato in una serie tv che funge da prequel agli eventi del videogioco.

E per celebrare lo straordinario successo ottenuto fin qui da Arcane: League of Legends, Netflix ha condiviso un nuovo video in cui viene mostrato l'epico scontro tra Jinx ed Ekko.

Tra gli oltre 150 personaggi attualmente disponibili, il colosso dello streaming ha deciso di puntare proprio su Jnx e Vi per e le ragioni di tale scelta sono state spiegate proprio da Alex Yee e Christian Linke, creatori e produttori dello show.

"Jinx e Vi sono sempre state molto molto vicine a noi. Siamo cresciuti con loro e siamo molto legati a questi due personaggi. Sia io che Christian abbiamo lavorato sui team che facevano parte della loro versione originale. E poi, Christian, una delle prime cose che ha fatto quando ha iniziato a dedicarsi alla musica alla Riot, è stata lavorare su temi da campioni. Vi è stato uno dei primi temi ad avere dei testi. E poi, con Get Jinxed, quello è stato il primo video musicale che abbiamo fatto. Sono personaggi a cui siamo estremamente legati, sono davvero parte del nostro tempo a Riot, ma anche parte dell’eredità di Fortiche".

Ekko invece è un personaggio "secondario", un prodigio proveniente dalle strade di Zaun in grado di manipolare il tempo. Voi cosa ne pensate di questa serie? Vi è piaciuta la prima stagione? Ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.