Arcane: League of Legends, pubblicato il video musicale della title track

Arcane League of Legends esordirà in co-streaming tra Netflix e Twitch la prossima settimana. Per lanciarla Riot Games ha pubblicato il video musicale ufficiale della title track, Enemy degli Imagine Dragons e JID. Il video, che vedrete in cima all'articolo, presenta i protagonisti della serie e gli artisti in versione animata.

Lo show sarà composto in totale da nove episodi, che saranno resi disponibili in tre date: i primi tre debutteranno il 6 novembre, con il secondo atto in programma per il 13 novembre, mentre gli episodi conclusivi arriveranno il 20 novembre.

Christian Linke, co-creatore di Arcane, ha parlato di come è nata l'idea di dare vita alla serie, e di cosa vorrebbe portare con quest'ultima. "Quando abbiamo deciso di produrre Arcane, sapevamo di avere qualcosa di davvero speciale tra le mani con la storia di Jinx e Vi. Volevamo esplorare l'idea di cosa si fa per la propria famiglia, quali valori si compromettano e il conflitto che si può sopportare. La storia, combinata con lo stile artistico e l'animazione dei personaggi sfumata che abbiamo creato in collaborazione con Fortiche, darà ai giocatori uno sguardo ricco nel mondo di League of Legends."

Nell'attesa dell'arrivo di questa nuova serie possiamo guardare il videoclip pubblicato, e goderci il trailer di Arcane League of Legends.