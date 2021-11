Arcane: League of Legends, nuovo record: è la serie digitale più vista negli USA

Come vi abbiamo spiegato anche nella nostra video recensione di Arcane League of Legends, la nuova serie animata targata Netflix, adattamento dell'omonimo videogioco, ha fatto davvero centro, e si è guadagnata le lodi della critica e una straordinaria reazione da parte del pubblico. Negli Stati Uniti, infatti, lo show ha battuto un record.

Stando ai dati fatti registrare nella settimana dal 13 al 19 novembre, Arcane: League of Legends è diventata la serie digitale più vista dal pubblico americano. Questo significa che ha superato gli ascolti di concorrenti del calibro di Stranger Things e Star Wars: The Mandalorian.

Ulteriore dimostrazione del successo della serie è il fatto che abbiamo già saputo che ci sarà una seconda stagione di Arcane. Come se non bastasse, al 21 novembre lo show era al terzo posto tra le serie più richieste in tutto il mondo su tutte le piattaforme, con un 67% in più rispetto alla media, dietro soltanto a The Wheel of Time di Amazon Prime Video e Game of Thrones di HBO.

Tra il suo debutto, lo scorso 6 novembre, e il 21 novembre, inoltre, il pubblico globale di Arcane: League of Legends è cresciuto del 629%, e quello americano è cresciuto del 228%. Si è rivelata azzeccata, quindi, anche la strategia di Netlfix di pubblicare la serie in tre scaglioni da tre episodi ciascuno.