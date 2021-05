Arcane, League of Legends sbarca su Netflix: ecco il primo trailer della serie animata

A sorpresa, Netflix ha annunciato quest'oggi l'arrivo di una miniserie evento e animata dedicata al mondo e al franchise di League of Legends, famoso MOBA sviluppato da Riot Games e divenuto una della pietre portanti degli e-sports mondiali, pronto a un debutto in chiave seriale grazie a questa nuova Arcane.

In occasione dell'annuncio, Netflix ha pubblicato anche un rapido ma intrigante teaser trailer del progetto, mostrando qualche immagine della serie e dello stile animato scelto per questa, apparentemente (dal poco che si vede) molto appetibile e anche in linea con il look del videogioco originale.



Vi riportiamo di seguito la sinossi ufficiale del progetto:



"Dagli ideatori di League of Legends arriva la nuova serie animata Arcane. La storia, ambientata nell'utopica regione di Piltover e nelle oppresse vallate di Zaun, svela le origini di due campioni iconici del gioco e la lotta al potere che li dividerà".



Molto probabilmente, anche se la serie avrà successo, il prodotto tornerà con altre stagioni dedicate a diversi eroi del franchise, raccontandone ugualmente origini e battaglie. L'uscita di Arcane: League of Legends è prevista al momento per l'autunno 2021, senza una precisa data d'uscita.



Vi incuriosisce questo progetto? Siete amanti del franchise videoludico? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.