Arcane: League of Legends sarà la prima serie in co-streaming su Netflix e Twitch

L'adattamento seriale del fantasy Arcane: League of Legends il cui debutto è previsto per il prossimo mese diventerà la prima serie a ricevere una premiere in contemporanea ufficiale sia sulla piattaforma digitale di Netflix che su un canale Twitch. Entrambe saranno quindi disponibili sulle due piattaforme il 6 novembre, una novità assoluta.

Questa partnership con Twitch a livello globale permetterà alle comunità di accedere in streaming il primo episodio di Arcane insieme ai membri delle comunità e consentirà agli streamer di Twitch di condividere le loro prime reazioni in tempo reale. Un portavoce di Riot ha dichiarato a The Verge che chiunque potrà visualizzare in streaming il primo episodio di Arcane su Twitch, visto che non è richiesta nessuna pre-approvazione. L'anteprima della serie coinciderà con un Global Premiere Event al quartier generale di Riot a Los Angeles. La compagnia ha comunicato in una cartella stampa che l'evento sarà trasmesso in streaming dagli influencer in rappresentanza di oltre 30 paesi.

"L'interesse in uno storytelling sempre più profondo e intenso da parte della nostra base di giocatori in tutto il mondo ha giocato una grande parte nella nostra decisione di realizzare Arcane, quindi ci sembrava giusto che guardassero tutti insieme il primo episodio di Arcane come una comunità", ha dichiarato Brandon Miaoc di Riot Experience.

Arcane è la prima serie TV di Riot e debutterà in tre atti, ognuno dei quali sarà composto da tre episodi. Netflix lo distribuirà globalmente mentre in Cina sarà diffuso da Tencent Video. Il primo atto della serie debutterà come detto il 6 novembre, con il secondo atto in programma per il 13 novembre e il terzo per il 20 novembre. Lo show sarà composto quindi da nove episodi in totale.

Nell'attesa del grande evento, vi lasciamo al nuovo trailer di Arcane: League of Legends e al filmato di Arcane dedicato a Jinx.