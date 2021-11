Arcane: League of Legends, lo showrunner: 'La serie Netflix, una lettera d'amore ai fan'

La serie animata Arcane: League of Legends è finalmente sbarcata su Netflix con il suo primo atto. In una recente intervista a Deadline, lo showrunner Christian Linke ha affermato che lo show è un vero atto d'amore nei confronti dei fan del popolare videogioco sviluppato da Riot Games.

Arcane: League of Legends esplora la storia delle sorelle Jinx e Vi, doppiate rispettivamente da Ella Purnell e Hailee Steinfeld nella versione originale, e la drammatica sequenza di eventi che le ha portate a diventare tra le più forti Campionesse di Runeterra, contro un potere oscuro che diffonde caos e violenza, minacciando di dividerle. Se ve lo siete perso, ecco il trailer di Arcane League of Legends.

"Abbiamo sempre avuto il sogno di creare un'esperienza più grande, non solo uno show da buttare là, ma qualcosa che possa generare una conversazione tra tutti i fan di lunga data di questa IP e dei suoi personaggi" ha dichiarato a Deadline lo showrunner della serie Netflix, Christian Linke.

Linke, che è anche direttore creativo in Riot Games, ha raccontato com'è nato l'adattamento televisivo del celebre titolo videoludico, affermando che per lui e il co-creatore Alex Yee si trattava di un'opportunità per scavare più a fondo nel rapporto tra le due Campionesse e sorelle. Secondo lo showrunner, il racconto delle origini di Jinx e Vi può essere un buon entry point per chi non avesse familiarità con l'universo di League of Legends.

Per Christian Linke e gli altri componenti di Riot che hanno lavorato alla serie Netflix, "è importante che questa storia prenda sul serio il suo pubblico". Lo show "è una lettera d'amore alla IP, all'animazione e a tutto il lavoro che la riguarda. Credo di dire la verità affermando che tutti coloro che lavorano allo show sentano di star lavorando al progetto più importante della loro esperienza".

Ecco le nostre prime impressioni su Arcane League of Legends, la serie animata che ha appena debuttato su Netflix con una prima parte di episodi: la seconda e terza parte usciranno rispettivamente il 13 e 20 novembre.