Arcane League of Legends successo clamoroso: è lo show Netflix col voto più alto di sempre

Dopo aver spodestato Squid Game su Netflix dalla vetta della classifica, Arcane: League of Legends ha ottenuto un nuovo incredibile primato diventando la serie coi voti più alti di sempre per la piattaforma di streaming on demand.

La serie tv d'animazione ispirata all'universo narrativo della popolare serie di videogame, ha ottenuto un punteggio della critica del 100% su Rotten Tomatoes, addirittura superiore a quello del pubblico (ma di pochissimo: il Rotten Tomatoes del pubblico è del 98%), mentre su IMDB il voto generale è salito ad un colossale 9,4 con 10.000 giudizi degli utenti. Questi numeri rendono Arcane lo spettacolo originale Netflix con il punteggio più alto di tutti i tempi, in grado di superare The Last Dance (9.1), When They See Us (8.9) e Black Mirror (8.8).

Ricordiamo che i creatori di Arcane hanno già dichiarato di essere più che disposti a realizzare nuove serie tv di Netflix nel mondo di League of Legends, considerato che le potenzialità dell'universo narrativo (e, francamente, delle animazioni implementate e dello stile visivo utilizzato, letteralmente fuori scala) sono senza limiti: "Sicuramente la voglia di continuare ad esplorare questo mondo con qualche storia in più c'è, ed è molto forte. Ci sono molte storie che si potrebbero raccontare, anche attraverso media diversi e con altri campioni o altre regioni".

