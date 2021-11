Arcane: League of Legends, il trailer dell'Atto 3 promette un finale drammatico!

Il successo clamoroso di Arcane League of Legends ha portato l'eccezionale serie tv animata di Netflix ispirata all'universo narrativo di League of Legends verso ottimi risultati di critica e pubblico, e adesso il servizio di streaming ha presentato il trailer ufficiale dell'atto finale.

La serie è stata presentata in anteprima il 6 novembre 2021 e ha adottato un approccio quanto mai diverso per pubblicare i suoi nove episodi, suddividendoli in atti di tre episodi ciascuno da rilasciare nell'arco di tre settimane diverse. La strategia, che ha ricordato quella della trilogia di film Fear Street, si concluderà questa settimana, quando usciranno i restanti tre episodi (o ultima parte della saga, che dir si voglia).

La storia di Arcane è ambientata a metà tra la regione utopica di Piltover e quella da incubo del sottosuolo di Zaun e segue le origini di Vi e sua sorella Jinx, la cui voce in lingua originale è fornita rispettivamente da Hailee Steinfeld e da Ella Purnell. Nell'ultima parte della storia la guerra è alle porte e Vi e Jinx dovranno risolvere le loro questioni personali prima che per una delle due sia troppo tardi.

Quali sono le vostre aspettative per il finale della serie? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo. Per altre novità sul successo dello show, sapevate che Arcane ha spodestato Squid Game dalle top di Netflix?