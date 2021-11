Arcane, Netflix farà nuove serie ispirate a League of Legends? Parlano i creatori

I creatori di Arcane: League of Legends, la serie animata che ha appena debuttato su Netflix, hanno dichiarato che in futuro potrebbero esserci nuovi show legati all'universo del celebre titolo videoludico League of Legends.

Mentre Riot Games non ha ancora rilasciato annunci ufficiali riguardo a eventuali nuovi progetti televisivi o cinematografici, chi ha lavorato alla serie animata non nasconde l'interesse nei confronti del potenziale narrativo dell'universo videoludico di League of Legends. In effetti, come vi abbiamo raccontato nelle nostre prime impressioni su Arcane League of Legends, la serie animata sembra essere ragionata in ogni dettaglio.

In un'intervista rilasciata a ComicBook prima dell'uscita di Arcane: League of Legends, i co-creatori dello show Christian Link e Alex Yee hanno parlato di com'è nata la serie Netflix e non hanno negato nuovi progetti legati al mondo di LOL per il prossimo futuro.

"Penso che Riot Games abbia sempre voluto concedere ai giocatori di passare più tempo con i loro Campioni, per capire a fondo chi sono fuori dal campo di battaglia" ha dichiarato Alex Yee. "Molte persone nel tempo hanno messo tutto il loro amore e la loro energia nel creare quel mondo e quei personaggi così robusti e tridimensionali. Quindi sicuramente c'è la voglia di esplorare qualche storia in più".

Pur dichiarando di essere principalmente concentrati su Arcane: League of Legends, i creatori della serie animata hanno affermato che "molti sarebbero felici di condividere molte più storie, anche su tipi di media diversi, con altri Campioni e altre regioni". I creatori hanno anche raccontato che Arcane è una lettera d'amore ai fan di League of Legends.

Come già affermato, Riot non ha ancora annunciato ulteriori progetti legati a League of Legends e la stessa serie Arcane non dovrebbe avere una stagione 2. Ma l'azienda ha mostrato anche di voler espandere al massimo l'IP non solo in ambito videoludico, quindi un nuovo show o addirittura un film su League of Legends potrebbero essere dietro l'angolo.