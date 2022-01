Arcane, produttore esecutivo di Adult Swim parla della straordinarietà della serie

Arcane rappresenta sicuramente uno dei maggiori successi di Netflix dello scorso anno, come dimostrato sia dai numeri incredibili che ha registrato sulla piattaforma streaming sia dalla trionfale accoglienza che ha ricevuto dalla critica. Un successo talmente poderoso che è già stata annunciata la seconda stagione di Arcane.

È dunque interessante leggere il punto di vista di James DeMarco, un produttore esecutivo di Adult Swim, riguardo la serie ambientata nell'universo di League of Legends. Per chi non lo conoscesse, Adult Swim è il blocco televisivo americano di Cartoon Network dedicato a show più sperimentali, irriverenti e pensati per un pubblico maturo. Dunque, sebbene Arcane non sia stata trasmessa su Adult Swim, James Demarco in questa dichiarazione ha tenuto a sottolineare sia gli eccellenti risultati che gli straordinari sforzi produttivi di Arcane, che la rendono un caso a parte nel campo dell'animazione.

Qui di seguito potete leggere nel dettaglio le sue parole: "Arcane aveva davvero un GROSSO budget e hanno avuto 6 ANNI di tempo per svilupparlo, a cui la maggior parte degli show non si avvicinerà mai. Questo non significa che la serie non sia fenomenale, ma Arcane non ha lezioni da dare al mondo dell'animazione in CG. Nessuno studio di animazione può permettersi questi costi di sviluppo per più di 5 anni di lavoro! Inoltre, fuori da Netflix, dove il ROI - ritorno sull'investimento - non ha importanza, un tale investimento non avrebbe avuto senso per uno studio. Perciò Arcane è sicuramente un miracolo, ma di certo non può lanciare una tendenza nel mondo dell'animazione".

Voi invece cosa ne pensate di Arcane? L'avete trovata così straordinaria? Fatecelo sapere nei commenti. A tal proposito, vi invitiamo anche a dare una letta alla nostra recensione di Arcane.