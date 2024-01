Arcane, il teaser della seconda stagione ha confermato una teoria su Vander?

C'è l'hype delle grandi occasioni intorno all'esordio della seconda stagione di Arcane: il tempo trascorso dall'ultimo episodio della serie Netflix ambientata nell'universo di League of Legends non ha fatto che aumentare la voglia di tornare da quelle parti, con tutto ciò che ne consegue in termini di teorie ed elucubrazioni varie.

Il primo teaser della seconda stagione di Arcane ha fatto esplodere definitivamente la voglia, dando quindi anche il via alle discussioni su alcune delle teorie più diffuse: una di queste, in particolare, avrebbe secondo alcuni trovate conferma definitiva nei pochi secondi di durata del video pubblicato dai canali ufficiali di Netflix.

Secondo una consistente parte dei fan, infatti, l'enorme personaggio imbottito di Shimmer che vediamo nel teaser altri non sarebbe che Vander, il padre di Powder (ora Jinx) e Vi, ormai destinato a diventare Warwick: non è la prima volta che i due personaggi vengono associati, se è vero com'è vero che sin dalla prima stagione in molti si dicevano convinti che Vander fosse destinato a questa sorte, ma le immagini che abbiamo ammirato sembrerebbero in effetti confermare ciò.

E voi, cosa ne dite? Pensate che effettivamente Vander sia ormai stato trasformato nell'enorme e temibile Warwick o credete che la serie Netflix possa riservarci sorprese di altro genere? Fatecelo sapere nei commenti!