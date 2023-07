Archer, si chiude col botto: ecco il poster che anticipa la stagione finale!

Come già annunciato un paio di mesi fa, la Stagione 14 di Archer sarà l'ultima per la serie animata per adulti che ha accompagnato tutti i suoi fan in questi anni. Nelle ultime ore è stato quindi condiviso in rete un primo poster ufficiale che dà anche un primo sguardo alla stagione, in cui saremo costretti a dire addio a tutti i personaggi.

La Stagione 14 di Archer concluderà la serie animata e vedrà Lana al comando dell'Agenzia dopo tutto quello che è successo nell'ultima stagione. Con alcuni volti nuovi e alcune grandi missioni già annunciate per gli episodi finali in arrivo ad agosto, è possibile dare un primo sguardo a ciò che ci aspetta dalla stagione finale di Archer con il nuovo poster della serie pubblicato durante il weekend del San Diego Comic-Con 2023. Lo trovate in calce a questa news.

L'ultima stagione di Archer debutterà su FXX il 30 agosto. La première sarà composta da due episodi che andranno in onda uno di seguito all'altro e saranno disponibili in streaming su Hulu il giorno successivo. Il cast principale e lo staff tornano per la stagione finale con la nuova aggiunta di Natalie Dew nel ruolo di Zara Khan, una nuova super spia che si aggiunge alla squadra per gli ultimi episodi. Ecco la sinossi ufficiale della stagione: "Archer e l'Agenzia stanno trovando la loro strada con Lana al timone. Il suo obiettivo è fare soldi e allo stesso tempo rendere il mondo un posto migliore, ma scoprirà presto che gestire un'agenzia di spionaggio non è così semplice".

Lo show è distribuito in Italia da Netflix.In attesa dei nuovi episodi, ecco 5 serie animate da non perdere su Netflix.

Per chi non avesse molta familiarità con questa irriverente serie animata, di seguito vi lasciamo una descrizione dello show nel suo complesso: "Il soave, sicuro di sé e dalla bellezza devastante Sterling Archer potrebbe diventare la più grande spia del mondo, ma ha ancora problemi con i suoi amici e colleghi che vivono per minare e tradire gli uni gli altri. Ambientata nella Los Angeles degli anni '40, nelle giungle del Sud America o nelle pericolose isole del Pacifico del Sud, la serie attraversa il tempo e lo spazio per raccontare le disavventure di Sterling, Lana, Malory, Cheryl/Carol/Charlotte, Cyril, Pam, Ray e Krieger, che vanno dal tentativo di salvare il mondo da un disastro nucleare alla vendita di narcotici illegali ai cartelli colombiani".