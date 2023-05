Archer, la stagione 14 sarà l'ultima: svelata la data d'uscita

Dopo centotrentaquattro episodi, la serie animata Archer si appresta alla sua naturale conclusione: la rete FX ha annunciato che la quattordicesima stagione sarà l'ultima. Lo show sarà presentato in anteprima il 30 agosto 2023 su FXX e debutterà su Hulu il giorno successivo.

Creata da Adam Reed, Archer è una serie animata statunitense in onda dal 17 settembre 2009. La trama segue la sede dell'ISIS (International Secret Intelligence Service), un'agenzia di spionaggio nella quale lavora il protagonista Sterling Archer: abile sul lavoro, è altrettanto egocentrico e narcisista, oltre a perdersi nell'alcol ogni volta che ne ha l'occasione. Tra i personaggi principali, ricordiamo Steling Archer (doppiato in Italia da Fabio Boccanera), Malory Archer (Stefania Romagnoli), Lana Kane (Laurea Romano per le prime dieci stagioni, Stella Musy per le restanti) e Cyril Figgis (Mauro Gravina). Inoltre, cinque stagioni su undici hanno ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes – la stagione "peggiore" è invece la nona, che si attesta a un 64%.

La storia – soprattutto dall'ottava stagione – è sempre riuscita reinventarsi completamente, cambiando in maniera drastica le forze in gioco e l'atmosfera di sottofondo: basti pensare alle sfumature noir, alle ambientazioni marittime o agli scenari retrofuturistici – un po' come Atomic Heart, tra George Orwell e Philip K. Dick. E i riconoscimenti non mancano: tra i principali ricordiamo le dodici candidature agli Annie Awards, il Comedy Awards come miglior serie animata commedia nel 2012 e i quattro Critics' Choice Awards come miglior serie animata.

