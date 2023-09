Archer, la stagione finale interrotta a causa di Disney? Cosa sta succedendo

La quattordicesima e ultima stagione di Archer aveva appena debuttato la sera prima su FXX quando il 31 agosto tutte le reti via cavo Disney, così come le stazioni di proprietà e gestite dalla ABC, si sono spente sul sistema via cavo Spectrum di Charter. Dieci giorni dopo, il problema è stato apparentemente risolto ma FXX non è ancora disponibile.

Questo perché, in cambio di un'ampia distribuzione del suo servizio Disney+ supportato da pubblicità, la Disney ha fatto una concessione sulla sua programmazione lineare. Otto reti via cavo, tra cui FXX, FXM, Freeform, Disney Junior, Disney XD e Nat Geo Wild, sono state rimosse da Spectrum, il secondo operatore via cavo degli Stati Uniti con 14,7 milioni di clienti, e ogni rete ha perso quasi il 20% della propria portata.

Mentre una parte significativa della programmazione a marchio FX proviene dallo streamer Hulu, i vertici di FX sarebbero cercando un modo per rendere disponibile l'ultima stagione di Archer ai fedeli fan della serie che l'hanno vista in chiaro attraverso Spectrum. La decisione è attesa a breve, visto che il prossimo episodio uscirà questo mercoledì. La rete ammiraglia FX rimane su Spectrum, quindi è possibile che la serie finale di episodi venga resa disponibile lì o attraverso un VOD sul sistema via cavo o altri mezzi. A proposito, recuperate il poster ufficiale di Archer 14.

La situazione è meno pressante per l'altra serie originale di punta di FXX, ovvero C'è sempre il sole a Philadelphia, tornata recentemente con la sua sedicesima stagione, mentre la prossima stagione è lontana almeno un anno. (La storica sit-com è stata rinnovata fino alla stagione 18).

Per Freeform il consumo digitale su Hulu da parte dei giovani è superiore alla visione lineare, quindi non sono previste ulteriori sistemazioni per serie originali come grown-ish, che ha recentemente concluso la prima parte della sua stagione finale, e Good Trouble, che si trova anch'essa tra le due parti della sua attuale quinta stagione.