Archie: annunciato il cast della serie biopic su Cary Grant con Jason Isaacs

Lo scorso agosto è stata annunciata la serie biopic su Cary Grant intitolata Archie, e adesso sempre Deadline ha svelato il cast completo della suddetta serie. Il titolo fa riferimento al vero nome del grande attore della Hollywood degli anni d'oro, ovvero Archibald Alexander Leach. Più che una serie è un film per la televisione in quattro parti.

Con Jason Isaacs nella parte di Cary Grant, il resto del cast della serie di Jeff Pope vede la presenza di Laura Aikman (Bluestone 42, Gavin and Stacey) nel ruolo dell'ex moglie di Cary, Dyan Cannon, e Harriet Walter (Succession, Ted Lasso, Killing Eve) in quello di Elise Leach, la madre di Grant.

Dainton Anderson (Patrick Melrose), Calam Lynch (Bridgerton) e Oaklee Prendergast (Home) interpreteranno le versioni più giovani di Archie Leach e Kara Tointon (Mr Selfridge, The Halcyon, Sound of Music Live) interpreterà la giovane Elsie. Nel frattempo, sono saliti a bordo del progetto anche Henry Lloyd-Hughes (Ragdoll), Ian Pulston-Davies (DI Ray, Coronation Street), Ian McNeice (Doc Martin), Jason Watkins (McDonald & Dodds, Des), Lisa Faulkner (EastEnders) e Niamh Cusack (The Virtues).

Lo show, prodotto da Etta Pictures, l'etichetta di Pope che si è ribattezzata ITV Studios, intreccerà scene dei primi anni del protagonista hollywoodiano e del 1961, quando era all'apice della sua fama, con questa versione di Grant interpretata dalla star di Harry Potter Isaacs.

Archie inizierà con la sua nascita a Bristol nel 1904 e racconterà la storia di un'infanzia trascorsa in estrema povertà, affrontando l'adulterio del padre e la perdita del fratello maggiore John. A 14 anni entra a far parte della compagnia di music-hall Bob Pender Troupe e si trasferisce negli Stati Uniti, dove poco dopo nasce Cary Grant.

Passando per il debutto a Hollywood con l’indimenticabile nome d’arte, si arriverà al 1961 quando, all'apice della sua fama, Grant era disperatamente infelice dopo due matrimoni falliti. L’attore iniziò quindi a corteggiare la star televisiva Dyan Cannon, 30 anni più giovane di lui, per poi sposarla nel 1965 e ritirarsi dalla recitazione l’anno successivo.