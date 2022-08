Archie: Jason Isaacs sarà Cary Grant nella nuova serie biopic

Finalmente quello che potrebbe diventare il ruolo della vita per un attore talentuoso come Jason Isaacs (Harry Potter). Si tratta di Archie, serie biopic che lo vedrà protagonista nei panni dell'iconico attore Cary Grant, uno dei più noti e storici volti di Hollywood. Ma la serie, approvata dalla famiglia, racconterà l'uomo dietro al mito.

L’ultimo progetto annunciato per Jason Isaacs, l’indimenticabile Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, era un nuovo film dal titolo Maria. Ora però, l’attore si guadagna un ruolo da protagonista che, al di là della somiglianza, potrebbe traghettarlo nell’Olimpo delle interpretazioni di personaggi realmente esistiti. Il biopic in questione si intitola Archie – come rivela Deadline in esclusiva – dal nome di battesimo di Cary Grant: Archibald Alexander Leach. Più che una vera e propria serie si tratterà di un film per la televisione diviso in quattro parti, prodotto da ITV e BritBox International per il nuovo servizio streaming ITVX, pronto al debutto.

Due volte candidato agli Academy Awards, probabilmente uno dei nomi più citati e conosicuti dell’Epoca d’Oro di Hollywood, Cary Grant si vedrà però raccontato in modo inedito nel biopic appena annunciato. Fin dal titolo, il progetto intende ripercorrere la vera vita dell’uomo sotto la maschera che si era creato per Hollywood. Avrà inizio fin dalla sua nascita a Bristol nel 1904 e racconterà la storia di un'infanzia trascorsa in estrema povertà, alle prese con l'adulterio del padre e la perdita del fratello maggiore John. Passando per il debutto a Hollywood con l’indimenticabile nome d’arte, si arriverà al 1961 quando, all'apice della sua fama, Grant era disperatamente infelice dopo due matrimoni falliti. L’attore iniziò quindi a corteggiare la star televisiva Dyan Cannon, 30 anni più giovane di lui, per poi sposarla nel 1965 e ritirarsi dalla recitazione l’anno successivo.

Sul ruolo, Isaacs ha dichiarato: "C'era un solo Cary Grant e non sarei mai stato così sciocco da provare a mettersi nei suoi panni iconici. Archie Leach, d'altra parte, non potrebbe essere più lontano dal personaggio che ha inventato per salvarsi". Lo sceneggiatore Jeff Pope (Philomena), al lavoro sullo script, ha invece dichiarato: "Cary Grant è diventata una delle figure più iconiche del ventesimo secolo, amata da presidenti e poveri. La chiave di tutto, risiede nella sua infanzia”. La figlia e l'ex moglie di Grant hanno entrambe dato ad Archie la loro benedizione, descrivendo la sceneggiatura di Pope come "intelligente e comprensiva" perché capace di "catturarlo in modo così brillante".