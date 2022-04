Archive 81, 7 serie tv da guardare se vi manca lo show Netflix

Netflix avrà anche cancellato Archive 81 dopo una sola stagione, ma se siete alla ricerca di misteri e atmosfere horror/thriller, di serie tv a tema ce ne sono a bizzeffe. Scopriamone alcune.

Lo scorso gennaio debuttava su Netflix la l'adattamento del podcast horror Archive 81, conquistando anche un discreto gruppo di spettatori che hanno amato la serie prodotta da James Wan.

Tuttavia, i numeri non devono essere stati dalla parte dello show, perché poi la piattaforma ha deciso di non rinnovare Archive 81, lasciando i fan della serie orfani di nuovi episodi. Ma non disperate: se siete tra quelli che amavano l'atmosfera della serie, se vi piacciono i misteri o se semplicemente siete alla ricerca di qualche horror o thriller, potete dare un'occhiata a questi altri titoli, molti dei quali li trovate proprio su Netflix.

Si va infatti dalla serie dell'Archieverse dedicata alla streghetta Sabrina Spellman Le Terrificanti Avventure di Sabrina agli show ideati da Mike Flanagan, The Haunting of Hill House e Midnight Mass, passando per The Order e Sense8, senza però dimenticarsi dello show di BBC America Orphan Black con Tatiana Maslany e la novità di Showtime Yellowjackets.

Qual è allora la serie che fa per voi?