Archive 81, Netflix adatta il podcast horror in una nuova serie televisiva originale

Come riportano diversi outlet americani, Netflix ha opzionato il podcast soprannaturale e horror Archive 81 per un adattamento in una serie televisiva originale diretta da Rebecca Thomas (Stranger Things) e co-sceneggiata da una delle autrice di The Boys di Amazon Prime Video, Rebecca Sonnenshine, che sarà anche la showrunner.

A guidare la produzione ci sarà la compagnia Atomic Monster di James Wan, noto per aver diretto Saw, Insidious e la saga di The Conjuring e ovviamente per il suo Aquaman. Il podcast Archive 81 è attualmente alla sua terza stagione dopo il suo primo lancio nell'aprile del 2019. Si tratta di uno show horror immaginario ambientato nella New York dei nostri giorni, con diverse alternanze con eventi accaduti nella Grande Mela negli anni '90.



Il protagonista è Dan Turner, archivista della Housing Historical Society di New York, dove ha il compito di catalogare ore di vecchie interviste con diversi residenti e inquilini, svelando anche i segreti della regista Melody Pendras, regista di documentari scomparsa in circostanze misteriose mentre indagava su di una setta nel 1994.



A interpretare Turner troveremo Mamoudou Athie (Jurassic World: Dominion), mentre la Pendras avrà il volto Dina Shihabi, vista di recente in Jack Ryan e Altered Carbon di Netflix.



Fateci sapere cosa ne pensate.