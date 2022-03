Archive 81, Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

Un'altra serie tv Netflix ci saluta dopo solo una manciata di episodi. La serie horror Archive 81 non è stata rinnovata dalla piattaforma streaming per una seconda stagione.

Lo show basato sull'omonimo podcast horror Archive 81 ideato da Daniel Powell e Mark Sollinger portava sullo schermo le vicende dell'archivista Dan Turner (Mamoudou Athie) "che nel restaurare delle vecchie videocassette del 1994, si ritrova a ricostruire anche il lavoro di Melody Pendras (Dina Shihabi) e la sua indagine su di un pericoloso culto. Man mano che Dan procede con la storia di Melody, si convince di poterla salvare da quella terribile fine che incontrò 25 anni addietro".

Archive 81 è prodotto da James Wan assieme a Rebecca Thomas, anche regista della serie, e Paul Harris Boardman, lo sceneggiatore dello show. Tra gli altri produttori troviamo poi Michael Clear e Rob Hackett.

Non è nota la ragione per cui Netflix abbia deciso di cancellare la serie, dato che inizialmente sembrava aver avuto parecchio successo, piazzandosi anche nella Top 10 settimanale degli originali più visti su Netflix e dei rating Nielsen prima di essere scavalcata da Ozark, ma probabilmente tirando le somme e tenendo conto dei costi di produzione, lo show non ha rispettato le aspettative della piattaforma.

E a voi dispiace di non vedere un continuo di Archive 81? Fateci sapere nei commenti.