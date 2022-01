Archive 81, ci sarà una seconda stagione? Risponde la showrunner

Netflix ha sfornato un’altra intrigante serie horror, Archive 81 infatti ha già conquistato gli utenti della piattaforma di streaming da quando ha fatto il suo debutto il 14 gennaio scorso. Molti fan adesso si chiederanno quando e se ci sarà una seconda stagione, è stata proprio la showrunner a rispondere a questa domanda.

Intervistata da The Wrap prima dell’uscita della serie, la showrunner e produttrice esecutiva Rebecca Sonnenshine ha confermato che Archive 81 non è una serie antologica e l'idea sarebbe quella di continuare le storie di Dan (Mamoudou Athie), Melody (Dian Shihabi) con una seconda stagione.

"L'idea è di continuare con questi personaggi, se fossimo così fortunati da avere una seconda stagione", ha detto Sonnenshine. “Non è stato concepito come uno spettacolo di una sola stagione. Penso che ci siano più storie da raccontare, finiamo con un buon cliffhanger che deve essere affrontato e introduciamo molti personaggi che circondano Dan e Melody che hanno vite molto ricche e interessanti da esplorare ulteriormente. Quindi sì, speriamo di continuare".

Netflix non ha ancora ufficialmente ordinato una seconda stagione di Archive 81 ma Sonnenshine e i suoi collaboratori hanno già le idee chiare per i futuri episodi. "Ci piacerebbe fare una seconda stagione, abbiamo fatto un brainstorming. Abbiamo idee. Gli sceneggiatori sono davvero entusiasti di continuare a raccontare questa storia. Amiamo così tanto i nostri attori, amiamo il mondo che abbiamo creato. Quindi, incrociamo le dita".

Un'altra domanda scottante a cui la serie dovrebbe rispondere con una potenziale seconda stagione è: Dov'è Samuel?. Sonnenshine ha detto: “Non so, dove potrebbe essere? Direi di rimanere sintonizzati per la stagione 2". In attesa del via libera ufficiale di Netflix i fan saranno lieti di sapere che gli sceneggiatori sono pronti a realizzare la seconda stagione, a voi piacerebbe vederla? Fatecelo sapere nei commenti! Non perdetevi la nostra recensione di Archive 81.