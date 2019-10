Are You Afraid of the Dark? una clip esclusiva ci mostra il Carnival of Doom

Dallo scorso 9 ottobre è disponibile il primo episodio del revival di Are You Afraid of the Dark?, la serie per ragazzi andata originariamente in onda durante gli anni '90. Recentemente Nickelodeon ha pubblicato anche una scena esclusiva ambientata nel Carnival of Doom.

La clip è presente all'interno del canale Youtube del network televisivo dove è possibile ammirare il nuovo Club di Mezzanotte, ovvero il ritrovo di un gruppo di ragazzi che è solito riunirsi davanti un fuoco per raccontare storie di terrore e paura, esattamente come succedeva con la serie originale trasmessa per la prima volta nel 1991.

La clip esclusiva, dalla durata di tre minuti e mezzo circa, mostra i protagonisti all'interno del celebre Carnival of Doom. L'atmosfera inizia a diventare preoccupante fin da subito, quando l'energia elettrica abbonda una parte delle giostre e delle attrazioni. In questo scenario vediamo i giovani protagonisti costretti ad affrontare un gruppo di mostri e strane creature, come clown e zombie, che invadono il Carnival e seminano terrore.

Are You Afraid of the Dark? tornerà il 18 e il 25 novembre con i nuovi episodi. Nel frattempo vi segnaliamo che il primo è già online, mentre qualora non l'abbiate ancora fatto potete dare un'occhiata all'ultimo teaser di Are You Afraid of the Dark? pubblicato da Nickelodeon lo scorso settembre.