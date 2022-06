Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island, online il teaser trailer dello show Nickelodeon

Online il teaser trailer di Are You Afraid of the Dark? Ghost Island, il terzo capitolo della miniserie antologica dell'orrore di Nickelodeon. Lo show è ispirato all'omonima serie originale andata in onda dal 1992 al 1996 e successivamente dal 1999 al 2000, ricordata come uno dei titoli per ragazzi più iconici degli anni '90.

Ghost Island racconterà una storia completamente nuova e seguirà il gruppo di protagonisti dirigersi verso un'isola turistica per le vacanze estive, dove incontreranno qualcosa che perseguiterà gli ospiti del resort. Il breve trailer di 20 secondi offre uno sguardo al lussuoso resort e anticipa una "vacanza da morire".

Il nuovo logo di Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island mostra una piccola mano alzare una candela per illuminare lo sfondo scuro. Prodotta da ACE Entertainment, la serie limitata debutterà con un episodio di due ore sabato 30 luglio su Nickelodeon, con gli episodi rimanenti che andranno in onda sabato 6 e 13 agosto.

Il primo episodio si intitola "The Tale of Room 13/The Tale of the Teen Spirit". Quattro migliori amici incontreranno il vero terrore rinchiusi in una delle stanze dopo aver fatto il check-in in un hotel su un'isola turistica. I nostri protagonisti verranno trascinati nel mistero dei fantasmi dell'isola, che li porterà ad una rivelazione terrificante e scioccante.

Il cast della serie, sequel di Are You Afraid of the Dark? 2, è composto da Kayla, interpretata da Telci Huynh (Modern Love, Drama Club); Max, interpretato da Conor Sherry (The Terminal List, The Devil You Know); Leo, interpretato da Luca Padovan (You, School of Rock the Musical a Broadway); Summer, interpretato da Dior Goodjohn; e Ferris, interpretato da Chance Hurstfield (A Million Little Things, Good Boys).

