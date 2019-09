Are You Afraid of the Dark? si mostra in un nuovo teaser pubblicato da Nickelodeon

Dopo l'ultimo teaser di Are You Afraid of the Dark? pubblicato lo scorso agosto, Nickelodeon ha deciso di mostrare attraverso il suo account di twitter un nuovo video dedicato al revival della serie TV canadese a tinte horror diventata un piccolo cult durante gli anni '90.

Il Club di Mezzanotte è pronto a tornare con tre nuovi episodi dalla durata di un'ora circa ciascuno il prossimo ottobre, quando la serie sarà trasmesso all'interno del network statunitense. Trasmessa originariamente nel 1991 - e diventata fonte d'ispirazione per altri show televisivi per ragazzi, come Piccoli Brividi - i protagonisti, membri appunto del Club, si riuniscono attorno a un fuoco per raccontare storie intrise di mistero e paura.

Il nuovo teaser trasmesso da Nickelodeon dura quattordici secondi e mostra una serie di sequenze che si susseguono rapidamente una dietro l'altra. Tra di esse è possibile notare quella che sembra l'ambientazione di un Luna Park e successivamente una persona con un cilindro in testa avvolta dall'ombra, che alterna la sua presenza con quella di una ragazza visibilmente terrorizzata.

A differenza della serie TV originale, il cast del revival può contare sulla presenza degli attori che compongono il nuovo Club di Mezzanotte, ovvero Akiko (Miya Cech), Gavin (Sam Ashe Arnold), Graham (Jeremy Tylor), Louise (Tamara Smart) e Rachel (Lyliana Wray).

