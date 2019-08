Are You Afraid of the Dark: Nickelodeon pubblica un nuovo teaser ufficiale

Dopo ilprimo sguardo della settimana scorsa, Nickelodeon ha diffuso in rete un nuovo teaser trailer ufficiale della miniserie reboot di Are You Afraid of the Dark?

"Tutti hanno paura di qualcosa, specialmente quando si spengono le luci" recita il filmato che potete visionare in calce alla notizia. Remake della serie teen che ha aperto al successo di innumerevoli prodotti di questo tipo come la celebre Piccoli Brividi, Are You Afraid of The Dark tornerà in onda con una miniserie composta da 3 episodi della durata di un'ora.

Le tre storie saranno raccontate dai membri del Club di Mezzanotte - Rachel (Lyliana Wray), Gavin (Sam Asha), Akiko (Miya Cech), Louise (Tamara Smart), Graham (Jeremy Taylor) - intorno all'ormai iconico fuoco da campeggio che fa da sfondo allo show.

Prodotta da ACE Entertainment con Matt Kaplan e Spencer Berman in veste di produttori esecutivi, la serie è scritta da BenDavid Grabinski e diretta da Dead Israelite, anch'essi produttori esecutivi. La serie originale creata da D.J. MacHale e Ned Kandel è andata in onda dal 1992 al 1996 e ha ritorno dal 1999 al 2000.

Lo show andrà in onda su Nickelodeon a partire da ottobre, stesse mese in cui dovrebbe debuttare nelle sale americane l'adattamento cinematografico di Are You Afraid of the Dark diretto da D.J. Caurso. Leggete cos'ha detto Gary Dauberman (sceneggiatore di IT) sul film.