Are You Afraid of The Dark? Online il primo episodio

La tanto attesa serie Are You Afraid of The Dark? è adesso online con il suo primo episodio, cui seguiranno altri due in onda il 18 e 25 novembre. Dopo la distribuzione di un nuovo teaser trailer di Are You Afraid of The Dark?, il pubblico cresciuto con le sue terrificanti storie, di cui quella appena uscita è un revival, era in fervente attesa.

L'episodio s'intitola "Part 1: Submitted For Approval” ed è disponibile su Youtube sul canale ufficiale Nickelodeon, un'innovativa trovata pubblicitaria in un anno costellato dalla nascita di nuove piattaforme streaming, i cui contenuti sono visionabili solo previo abbonamento: Disney+ e Apple TV+ si andranno infatti ad unire alle preesistenti antagoniste Netflix e Amazon Prime Video.

Le successive Parte 2 e Parte 3 saranno invece disponibili esclusivamente sul canale Nickeloeon e formeranno, inseme alla prima, un unico grande capitolo suddiviso in tre episodi da un'ora ciascuno. Al centro della trama ci sarà una Società della Mezzanotte tutta nuova, grazie al nuovo cast: Sam Ashe Arnold (Best.Worst.Weekend.Ever.) nel ruolo di Gavin, Miya Cech (Always Be My Maybe) è Akiko, Tamara Smart (Artemis Fowl) sarà Louise, Jeremy Taylor (It) è Graham e Lyliana Wray (Black-ish) interpreta Rachel. I ragazzi racconteranno la storia del terrificante Carnival of Doom, che ben presto prenderà vita davanti ai loro occhi e dovranno affrontare il malvagio direttore del circo Mr. Trophat, interpretato da Rafael Casal (Blindspotting).

La serie originale, prodotta e distribuita sempre da Nickelodeon, fu trasmessa ad intermittenza dal 1992 al 1996 e ancora dal 1999 al 2000. Lo show deve il suo successo alla capacità di immergere i giovani spettatori in terrificanti avventure, in grado di far rizzare i capelli anche ai più coraggiosi, ma dando sempre spazio ad una serena e pacifica conclusione, cosa non sempre scontata per un altra serie evento, prima di libri, poi di film: stiamo parlando di Piccoli Brividi di R. L. Stine, da cui nel 2015 è stato tratto il film con Jack Black.