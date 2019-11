Are You Afraid of the Dark? è la serie più vista su Nickelodeon

Come abbiamo visto nel teaser di Are You Afraid of the Dark?, l'emittente televisiva Nickelodeon ha voluto riproporre in una nuova veste l'omonima serie TV degli anni '90. Secondo quanto riportato dall'azienda, lo show è stato un grande successo di pubblico.

I tre episodi di cui è composta la prima stagione, andati in onda a cadenza settimanale a partire dallo scorso 11 ottobre, hanno raccontato la storia del Club di Mezzanotte, e hanno ottenuto dei risultati di audience incoraggianti: infatti è stato il programma seguito di più da bambini accompagnati da adulti, raggiungendo il 33% di share, nelle fasce di età che vanno, per i primi, dai sei agli undici anni, per i secondi invece si intendono le persone tra i diciotto e i quarantanove anni.

Visto il successo dello show possiamo aspettarci altre stagioni dedicate all'opera canadese che ha dato il via anche alla celebre serie "Piccoli Brividi". Per chi non lo sapesse, protagonisti di Are You Afraid of the Dark? sono 5 giovani ragazzi, che ogni sera si incontrano davanti ad un falò per raccontare storie di terrore. Nel reboot prodotto da Nickelodeon troveremo, nel ruolo dei protagonisti, Lyliana Wray, Sam Ashe Arnold, Miya Cech, Jeremy Ray Taylor e Tamara Smart, mentre le puntate sono state dirette da Dean Isrealite e scritte da BenDavid Grabinski.

Se siete curiosi di vedere le puntate della serie, vi lasciamo con la nostra anteprima di Are You Afraid of the Dark?.