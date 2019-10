Are you afraid of the dark?: lo showrunner svela l'idea degli Easter eggs

Are You Afraid of The Dark? è uno dei progetti più attesi di casa Nickelodeon per il 2019: revival della celebre serie TV degli anni '90, lo show riporterà in vita il terrore delle storie di paura raccontate intorno al fuoco, background tanto caro al cinema americano. Non mancheranno gli Easter egg e a raccontarli è proprio lo sceneggiatore.

Il progetto dello showrunner BenDavid Grabinski è sicuramente ambizioso: se la serie originale è ricordata da molti fan, ormai adulti, come il punto d'incontro tra film del terrore e storie per ragazzi, il revival avrà al suo interno numerosi Easter egg che gli occhi e le orecchie di un pubblico più maturo potranno certamente cogliere. Are You Afraid of The Dark? si popone di omaggiare i grandi film del terrore, inserendo tanti piccoli riferimenti che faranno luccicare gli occhi agli spettatori.

BenDavid Grabinski dichiara: "Vorrei che questa serie fosse una vera e propria lettera d'amore ai film che hanno reso grande il genere horror e sarà una continua sfida inserire i riferimenti in modo semplice, senza che stridano con il contesto. Uno dei modi che ho escogitato è quello di citare i film attraverso i nomi dei registi, di cui però non ho mai usato il nome completo, così da inserire un Easter egg senza renderlo forzato. Sto ancora lavorando a numerose idee, ma credo di aver trovato un equilibrio: se lo spettatore è troppo giovane non coglierà il riferimento e la storia procederà senza intoppi, se invece a guardare l'episodio è un adulto, non potrà fare a meno di cogliere l'immenso amore che abbiamo per il mondo del cinema".

Secondo lo showrunner, questo potrebbe essere anche un modo per avvicinare i giovani al cinema: "Se iniziano a cercare gli Easter egg e i film cui fanno riferimento, molto probabilmente saranno incuriositi al punto tale che non potranno fare a meno di guardarli. So che il mio obiettivo è molto pretenzioso, ma anche molto semplice."

Il primo episodio di Are You Afraid of the Dark? è già online e recentemente è stata pubblicata una clip inedita del Carnival of Doom