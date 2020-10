Are You Afraid of the Dark?, il teaser della stagione 2: svelati i nuovi protagonisti

Dopo il successo ottenuto su Nickelodeon, il reboot di Are You Afraid of the Dark? è pronto a fare ritorno con una seconda stagione che presenterà un nuovo gruppo di giovani protagonisti, e di cui è stato da poco pubblicato un primo teaser ufficiale.

Insieme al filmato, che potete trovare in calce alla notizia, la compagnia ha svelato i nuovi membri del "Club di Mezzanotte": Bryce Gheisar (The Astronauts, Wonder) sarà Luke; Arjun Athalye sarà Jay; Beatrice Kitsos (Child's Play, iZombie) sarà Hanna; Malia Baker (The Baby-Sitters Club) sarà Gabby; Dominic Mariche (The Christmas Yule Blog, A Gift to Cherish) sarà Seth, e infine Parker Queenan (Party of Five, Andi Mack) vestirà i panni di Connor.

Stando alla descrizione ufficiale, la seconda stagione sarà composta da sei episodi e seguirà "un nuovo gruppo di ragazzi che raccontano una terrificante storia su una maledizione lanciata sulla loro piccola città di mare, infestata da un nuovo villain chiamato Shadowman."

Are You Afraid of the Dark?, lo ricordiamo, è ispirata all'omonima serie originale andata in onda dal 1992 al 1996 e successivamente dal 1999 al 2000, ricordata come uno dei titoli per ragazzi più iconici degli anni '90. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le nostre impressioni su Are You Afraid of the Dark?.