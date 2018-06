Are You Sleeping: Aaron Paul si unisce al cast della serie Apple con Lizzy Caplan

Come riportato dall’Hollywood Reporter, Aaron Paul si è unito al cast di Are You Sleeping, nuova serie di Apple TV con protagoniste Lizzy Caplan e Octavia Spencer.

Paul sarà il protagonista maschile della serie che accoglie in un colpo solo nel suo cast anche Ron Cephas Jones (This Is Us), Elizabeth Perkins (Weeds), Mekhi Phifer (ER), Michael Beach (Sons of Anarchy), Tracie Thoms (Rent) e Haneefah Wood (One Day at a Time).

La serie è composta da 10 episodi e basata sul romanzo omonimo di Kathleen Barber. Are You Sleeping racconta la storia di Josie Burhman (Caplan), la quale sta lentamente cercando di risollevare la propria vita dopo l’assassinio del padre, l’abbandono da parte di sua madre e il tradimento della sorella gemella. Tuttavia, la sua vita subirà una svolta, quando una reporter investigativa riaprirà il caso dell’assassinio del padre di Josie dopo 13 anni.

Nei panni della reporter ci sarà Octavia Spencer (The Help, La forma dell’acqua – The Shape of Water), mentre Paul ricoprirà il ruolo di Warren Cave, assassino condannato dell’omicidio del padre della protagonista, la cui colpevolezza verrà messa in discussione dalla riapertura del caso. L’attore è reduce dalla cancellazione di The Path, serie Hulu che lo vedeva tra i protagonisti, ed è attualmente impegnato nel doppiaggio dell’attesa quinta stagione di BoJack Horseman per Netflix.

Ancora sconosciuta la data di messa in onda di questa avvincente serie thriller di Apple TV.