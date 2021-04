Arena Mode, la saga sci-fi di Blake Northcott diventerà una serie tv

Stando a quanto riporta Deadline, il primo libro della trilogia di romanzi di Blake Northcott nota come Arena Mode Saga diventerà una serie tv. L'adattamento è attualmente in fase di sviluppo ed è prodotto da Heavy Metal, brand editoriale noto nel mondo del fantasy e della fantascienza.

Il primo libro di Arena Mode Saga, ambientato in un futuro distopico, racconta la storia di Matthew Moxon, un giovane che si offre volontario per Arena Mode, l'evento sportivo più feroce del 2041, per vincere il premio in denaro e potersi pagare l'intervento chirurgico che gli salverebbe la vita. Per vincere, però, dovrà combattere contro tredici concorrenti sovrumani, ed è l'unico nel torneo privo di poteri.

Non sono trapelati al momento dettagli su dove si potrà vedere la nuova serie, né sulla data di uscita: difficile, quindi, immaginarla tra le serie fantasy in uscita nel 2021.

"Lavorando per Heavy Metal, ho avuto il privilegio di collaborare e creare con alcuni dei migliori talenti del mondo dei fumetti e dei libri di genere" ha dichiarato Matthew Medney, CEO di Heavy Metal. "Quando ho incontrato Blake, sono rimasto colpito dalla sua capacità di immaginare la portata dei suoi mondi oltre la parola scritta. Il suo talento nel creare incredibili storie di fantascienza non è secondo a nessuno. Non vedo l'ora di esplorare l'universo che Blake ha creato anche sotto forma di serie."

La stessa Blake Northcott è convinta delle potenzialità del progetto. "L'ho sempre immaginato come una serie, quindi sono entusiasta di lavorare con Heavy Metal per portarlo sullo schermo" ha aggiunto.