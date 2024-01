Argyle non tornerà nella quinta stagione di Stranger Things: la conferma dell'attore

Argyle non ritornerà nel mondo di Stranger Things: l'attore Eduardo Franco ha confermato in un'intervista per il Steve Varley Show che il suo personaggio non comparirà nella quinta stagione dell'amato drama targato Netflix. Durante la conversazione gli è stato chiesto il motivo della sua assenza nell'ultima foto del cast della quinta stagione.

Franco ha risposto rivelando di non essere stato richiamato per la stagione finale, di cui è appena iniziata la produzione: perciò Argyle non ricomparirà nei prossimi episodi. "È bello sentire che ci sia una specie di preoccupazione o qualcosa di simile. Ma non ho mai ricevuto una telefonata, quindi penso che...beh, penso che questo sia tutto". Al momento il cast della serie comprende Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Sadie Sink, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono e Brett Gelman.

Ma nella quarta stagione sono entrati a far parte del mondo di Stranger Things nuovi personaggi, tra cui Eddie Munson (Joseph Quinn), Vecna (Jamie Campbell Bower), lo stesso Argyle, Enzo (Tom Wlaschiha), Chrissy (Grace Van Dien) e Vickie (Amybeth McNulty). L'unico personaggio che ritornerà sicuramente nell'ultima stagione è Vecna: sugli altri non è ancora chiaro se saranno coinvolti nel gran finale di una delle serie più amate degli ultimi anni, che secondo i Duffer sarà come 'la prima stagione sotto steroidi'. "È la più grande che abbiamo mai fatto in termini di proporzioni, ma è davvero divertente perchè tutti sono tornati a Hawkins: le interazioni tra i ragazzi e Undici saranno più in linea con quello che erano durante la prima stagione" hanno dichiarato i due autori.