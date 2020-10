L'aria che tira, Myrta Merlino conduce da casa: incubo Covid anche a La7

Il mondo della televisione che fin qui è sembrato immune dal terribile Covid-19, inizia a fare i conti con i primi illustri contagi. Dopo la notizia della positività di Gerry Scotti, cresce la preoccupazione anche per Myrta Merlino de L'aria che tira.

La presentatrice venuta a contatto con un autore de La 7 contagiato è stata posta in isolamento fiduciario e ha deciso quindi di condurre il suo noto programma direttamente da casa, servendosi del valido aiuto in studio David Parenzo . Sui social aveva anticipato ciò che sarebbe accaduto con "Diamo il via a una puntata inedita, io ci sono!".

Intervenuta poi nel corso del talk show, la Merlino ha spiegato le ragioni della sua assenza: "Un nostro autore, Francesco Magnani, è diventato positivo, sta bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, però abbiamo dovuto applicare il protocollo. Io sto bene, ho fatto il primo tampone ed è negativo, aspetto di fare il secondo".

Venerdì proprio a causa dei controlli sanitari in corso L'aria che tira non era andata in onda e aveva lasciato spazio ad una puntata più lunga di Coffee Break. Speriamo che per Myrta Merlino e la sua squadra tutto possa andare nel migliore nei modi.

