Ariana DeBose protagonista in 'House of Spoils', thriller targato Prime

Un'agenda sempre più ricca di progetti quella dell'attrice afro-latina ed apertamente queer Ariana DeBose, vincitrice con "The West Side Story" alla cerimonia degli Oscar 2022.

Prime Video e Blumhouse hanno unito le forze per portare alla luce un nuovo progetto, che avrà come protagonista, nel ruolo di una chef ambiziosa, l'astro nascente del cinema Ariana DeBose.

L'apertura del suo nuovo ristorante risulterà, però, tutt'altro che semplice e la carriera della chef verrà ostacolata e sabotata dallo spirito del precedente proprietario della tenuta. Da un'idea originale diretta in collaborazione da Bridget Savage Cole e Danielle Krudy, le riprese dovrebbero partire non prima del prossimo autunno.

Le aspettative attorno a tutto il progetto sono elevate e tanta è l'eccitazione da parte dei produttori. È lo stesso Chris McCumber, presidente della Blumhouse Television, ad affermare: "Siamo entusiasti di vedere l'energia fresca, audace e vivace di Ariana, che le ha fatto vincere l'Oscar, in un ruolo completamente diverso. E con la talentuosa squadra di registe formata da Bridget e Danielle, il talento davanti e dietro la macchina da presa è eccezionale".

La DeBose sarà, inoltre, impegnata in varie produzioni tra le quali spicca "Kraven the Hunter". Nell'atteso film targato Sony la vedremo al fianco di Aaron Taylor-Johnson, protagonista del nuovo progetto in uscita nel 2023. Nel frattempo numerose sono state le nuove uscite su Amazon Prime ad Agosto 2022, con le quali potremo tenerci impegnati in attesa di "House of Spoils".