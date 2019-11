Ariana Grande festeggia Halloween con un costume a tema The Twilight Zone

Halloween è quella festa in cui parte delle persone si diverte a indossare costumi dei propri personaggi preferiti mentre altre preferiscono distruggere zucche a colpi di mazza da baseball al grido di "non lo voglio festeggiare". In questa notizia, vogliamo concentrarci sui costumi, in particolare quello sfoggiato da Ariana Grande.

La cantante e attrice, infatti, ha deciso di omaggiare la serie classica di The Twilight Zone e ha documentato il tutto con alcuni post su Instagram, che trovate in calce all'articolo. Nello specifico, Grande ha ricreato il look tratto dall'iconico episodio Eye of the Beholder, andato in onda nel 1960 sulla CBS. La protagonista dell'episodio è Janet Tyler, una donna che si è sottoposta a numerosi interventi, nel tentativo di apparire "normale". Per gran parte della puntata, la vediamo coperta dai bendaggi e ignara dell'esito dell'operazione.



Grande non solo si è mostrata nei panni di questo personaggio dalle caratteristiche facciali che ricordano quelle di un maiale, ma ha anche pubblicato alcuni frammenti dell'episodio in questione, di fatto anticipando quello che sarebbe stato il suo costume. Cosa ne pensate del risultato?

Tra i progetti futuri di Ariana Grande, segnaliamo la sua partecipazione a The Prom, film Netflix in cui sarà la protagonista al fianco di Meryl Streep e di Nicole Kidman.



Restando in tema Halloween, invece, vi segnaliamo i costumi di Charlie Cox e Tom Hiddleston, che si sono presentati rispettivamente come Loki e Daredevil in quello che di fatto è uno scambio di ruoli.