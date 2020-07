Arisa in bikini su Instagram mostra le curve: 'oggi esco in costume'

Foto in costume per Arisa su Instagram, dov'è solita raccontare la sua vita e le sue giornate con quel pizzico di ironia che da sempre la contraddistingue. La cantante ha infatti pubblicato un'immagine in bikini che mette in mostra le sue curve e la sua forma fisica.

"Oggi a Roma si esce in bikini e si nuota nelle fontane. Infinite grazie per la serata di ieri alla Casa del Jazz , stamattina ripensandoci mi sono fatta un bel pianto di felicità. Siete gioia, la mia. Vi adoro troppo. Nulla sarebbe senza di voi" ha scritto Arisa, con tanto di hashtag #ricominciareancora #rosalbapippa #tantoammore #grazie e #normalizenormalbodies.

I fan hanno apprezzato il messaggio e l'autoscatto di fronte allo specchio, e tra un commento ironico ed un complimenti, in tanti la ringraziano per la sua musica. In particolare, in molti hanno apprezzato la sua volontà di mettersi "a nudo" e mostrare il suo corpo naturale e le sue curve.

Di recente Arisa ha parlato del ritocchino di troppo alle labbra, che però non farebbe più se ritornasse indietro nel tempo. Rosalba Pippa, questo il nome, ha anche svelato il motivo per cui è costretta a portare i capelli corti e rasati, legata ad una malattia ed un disturbo psicologico che l'affligge.