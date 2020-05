Arisa cambia idea: via la parrucca, su Instagram mostra i capelli rasati

Arisa alla fine ha cambiato idea. Dopo aver pubblicato, qualche giorno fa, una fotografia su Instagram in cui si mostrava con una parrucca "fino a quando non cresceranno i miei capelli", la vincitrice di Sanremo 2014 ha deciso di fare un passo indietro e sempre tramite il proprio account social si è mostrata con il look "naturale".

La cantante ha pubblicato un'altra immagine, la seconda che trovate in calce, accompagnata da un lungo messaggio.

"Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua. Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più, fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire fica sui social,fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare. Ne ho di cose da dire, di cose da dare.. tutte noi siamo un pozzo prezioso di sorprese e abilità ma spesso ci lasciamo condizionare e ci perdiamo un bicchier d’acqua, CORAGGIO TIPE" è il messaggio che ha voluto mandare a tutte le donne.

Di recente Arisa si è confessata a Verissimo, dove ha svelato che sarebbe pronta ad abbandonare la sua carriera per amore. Chissà che l'anno prossimo non farà parte di Sanremo 2021, annullamento permettendo.