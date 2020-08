Arisa cambia nuovamente look: su Instagram i capelli lunghi biondi

Nuovo cambio di look per Rosalba Pippa, meglio nota come Arisa. La cantante, con uno dei suoi tanti colpi di testa, ha rivoluzionato i propri capelli ed ha sfoggiato su Instagram il suo nuovo aspetto, caratterizzato da una chioma lunga e bionda.

"Stasera ho fatto un giro da Kumba, in via Felice Casati, Milano.. e abbiamo fatto alcune prove. Come vi sembro? Volevo ricordarvi che #ricominciareancora tra poco più di un ora sarà Vostro. Nostro..Loro. Che bello, ho il cuore tagadà. Grazie infinite a tutti per questo splendido lavoro. E poi il video, lo giro domani" ha scritto Arisa, a cui hanno risposto vari fan.

Le risposte hanno diviso, come sempre, la fanbase: alcuni sostengono che con questo nuovo look si sia "troppo snaturata...non sei tu", mentre altri promuovono la scelta e la definiscono "straordinariamente bella!".

Qualche giorno fa Arisa aveva messo in mostra le curve su Instagram, in una fotografia che era stata apprezzata dai fan ed aveva mandato in visibilio i suoi follower. Di recente però Arisa aveva anche discusso del suo look e nello specifico del motivo per cui è costretta a tenere sempre i capelli corti e rasati.