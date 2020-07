Arisa, una malattia la costringe a portare i capelli corti e rasati

Intervistata da Oggi, Arisa ha svelato un retroscena inedito sulla sua persona, e nello specifico sul suo look caratterizzato da capelli corti, spesso rasati, che sono stati al centro di vari post di Instagram in cui ha voluto mandare messaggi ai propri fan.

Rosalba Pippa, questo il vero nome della cantante vincitrice di Sanremo, parlando con il magazine di gossip ha svelato per la prima volta che soffre di tricotilomania, un disturbo psicologico che colpisce principalmente le persone affette da stress e depressione, che le porta a strapparsi letteralmente i capelli. La patologia a quanto pare inizialmente si manifesta con il desiderio di accarezzare le ciocche, ma successivamente si trasforma in un disturbo che porta le persone a strapparseli.

La tricotillomania interessa il 4% della popolazione mondiale, ed a quanto pare sarebbe maggiromente comune tra le persone di sesso femminile.

Di recente Arisa si è detta pentita per un ritocchino di troppo, ma ha anche affermato che nonostante ciò è sempre rimasta "fedele a me stessa, con le mie imperfezioni". Su Instagram la cantante è molto amata, anche per il tono ironico dei suoi post tra cui uno degli ultimi in cui ha scritto senza mezzi termini che "rutto, scoreggio ed amo il sole". e' anche questo il motivo per cui i fan le vogliono bene, oltre che per la sua bravura.