Arisa mostra il seno sui social: 'Non mi sono mai piaciuta'

Arisa è diventata una delle paladine della body positivity. La cantante da sempre molto formosa ha spesso condiviso sui social le sue piccole imperfezioni, invitando le altre donne a non vergognarsi per i propri difetti.

Stavolta l'insegnante di Amici ha voluto condividere con i suoi follower alcune foto a dir poco scandalose del suo giunonico seno, rivelando di avere imparato ad apprezzarlo col tempo, visto il difficile rapporto con il suo corpo: "Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa".

Arisa ammette di aver acquisito molta autostima grazie al suo attuale compagno che è stata in grado di metterla a suo agio, ripetendole costantemente che è bellissima: "Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner".

Insomma, Arisa sembra aver finalmente trovato la serenità.