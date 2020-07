Arisa provoca i fan su Instagram: 'Rutto, scoreggio e amo il sole'

Arisa si sta concedendo qualche giornata di sole, ma in una fotografia pubblicata su Instagram ha deciso di provocare i fan con una didascalia che ha divertito i fan, che come sempre hanno partecipato divertiti alla discussione.

"Rutto, scoreggio e amo il sole" ha scritto la cantante, vincitrice di Sanremo qualche anno fa. La fotografia, che ritrae l'artista rilassata davanti ad un campo di girasoli, con una maglia floreale ed un cappellino, ha fatto il pieno di like e commenti, tra cui ne spicca uno in cui viene sottolineato che "l'artista può tutto".

Arisa effettivamente negli ultimi mesi, complice anche il lockdown, sta dedicando molto spazio ed attenzioni ai propri canali social, dove si sta raccontando e sta mettendo in mostra anche il suo lato sexy, con fotografie in costume e filmati divertenti.

Ovviamente ciò non significa che abbia abbandonato la sua carriera musicale. Il 22 Luglio sarà alla Versiliana Festival ed il 29 a Roma della Casa del Jazz, per due date: "abbiamo buttato dentro un sacco di cose, vecchie e nuove, una proprio nuova nuova di zecca. Che bella è la vita e che bella è la natura! Non mancate" ha scritto nell'annuncio.

Qualche ora fa abbiamo parlato della foto sexy di Sabrina Salerno su Instagram, mentre ieri è stata la volta dello scatto in costume di Ilary Blasi.