Arisa racconta il dramma della sua infanzia: 'Dicevano che puzzavo e mi offendevano'

Arisa è una delle artiste più apprezzate del panorama italiana ma, la sua infanzia non deve essere stata particolarmente semplice. La cantante ha infatti raccontato di essere stato presa in giro molto spesso dai suoi coetanei.

"Abitavo in campagna, mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei ‘amici’. Che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo". Insomma, Arisa ha ammesso di essere stata più volte vittima di bullismoe in merito a ciò ha anche aggiunto: "Una volta hanno imbrattato il bagno dell’istituto con insulti alla maestra, firmandoli con il mio nome. Mi hanno sospesa per tre giorni: tutti sapevano che non ero stata io".

Forse proprio a causa delle continue offese ricevute, la cantante non è mai riuscita ad accettarsi e, una volta giunta alla notorietà ha deciso di stravolgere i propri connotati ricorrendo alla medicina estatica. Ora però Arisa sembra essere ritornata sui suoi passi: "Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Vedermi più bella pensavo fosse il modo per riempire dei vuoti, così ci sono cascata: ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Ora però ho capito che il nostro corpo dovrebbe essere l’espressione di chi siamo: non ha senso fingere".

Nei mesi scorsi Di recente Arisa aveva fatto parlare di se con delle dichiarazioni molto particolari, mentre a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin aveva ammesso di preferire l'amore alla carriera.