Arisa e quel ritocchino di troppo: 'Se ritornassi indietro non lo farei più'

Arisa è una delle cantante più apprezzate dal pubblico e dalla critica che negli ultimi anni ha subito una trasformazione estetica impressionante. Tutti ricorderanno la sua prima apparizione a Sanremo 2009 un po' stralunata con il singolo Sincerità, ora il brutto anatroccolo è divenuto un cigno, complice anche qualche ritocchino estetico.

In occasione del lancio del suo nuovo singolo Ricominciare ancora, l'interprete ha parlato del suo passato e di tutta la gavetta che ha dovuto fare: "Lavoro da quando avevo 13 anni. Facevo la cameriera, poi sono stata estetista fino al giorno che mi ha cambiato la vita. A Sanremo mi sembrava di stare in un parco giochi, ho conosciuto persone che un attimo prima vedevo solo in tv, era un sogno, immaginavo studi televisivi enormi e invece era solo un’illusione dello schermo, stavo scoprendo quella realtà che per tutta la vita mi aveva affascinato".

Riferendosi all'importanza che il mondo moderno attribuisce all'estetica ha detto: "Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram".

Rosalba Pippa ha poi aggiunto: "Posso cambiare vestito ma dentro sono sempre io: fedele a me stessa, con le mie imperfezioni".

Di recente Arisa ha fatto parlare di se con delle dichiarazioni molto particolari, mentre a Verissimo ha ammesso di preferire l'amore alla carriera.