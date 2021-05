Arisa, lo scatto senza veli fa impazzire i social: 'Basta vergogne'

Reduce dall'esperienza di Amici, Arisa ha deciso di cambiare totalmente il suo modo di pensare al suo corpo, e lo ha fatto postando uno scatto altamente provocante in cui si mostra praticamente del tutto nuda.

La didascalia della foto recita: "Ma sai che c’è? Ci sono cose che non potrai fare più.. il tempo passa e chissà come andrà a finire, ma qui e ora sono questa. Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma... mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio".

Insomma, un vero e proprio inno all'auto accettazione, con cui la cantante vuole sottolineare quanto dopo anni trascorsi a preoccuparsi di tutto e di tutti, finalmente abbia deciso di amarsi e accettarsi così com'è. Questo non è il primo scatto ad alto contenuto erotico pubblicato da Arisa. Da diverso tempo ormai, il volto di Amici ha deciso di diventare una vera e propria paladina della body positive, provando a convincere anche le altre donne a non vergognarsi del proprio corpo, quanto più ad apprezzarsi per come si è senza dover necessariamente sottostare ai canoni di bellezza imposti dalla società.

Naturalmente, come spesso capita con foto di questo tenore, i social si sono letteralmente accesi e moltissimi sono stati i commenti e gli apprezzamenti nei riguardi di Arisa.