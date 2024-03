Ark: cosa sapere sulla serie tv animata con Russell Crowe e Monica Bellucci

In questi giorni la piattaforma di streaming on demand Paramount+ ha annunciato la serie tv di Ark, nuovo progetto basato sull'omonimo franchise di videogame: in questo breve recap vi forniamo tutto quello che dovete sapere sulla serie.

Paramount+ ha annunciato che i primi sei episodi di ARK: THE ANIMATED SERIES, la nuovissima serie originale basata sul videogioco d'avventura “ARK: Survival Evolved”, dopo gli Stati Uniti e il Canada, debutteranno venerdì 19 aprile in Italia e negli altri mercati internazionali. La seconda parte della stagione sarà disponibile prossimamente con sette nuovi episodi.

Il cast di doppiatori nella versione originale comprende i premi Oscar Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) e Russell Crowe (The Loudest Voice), Gerard Butler (Plane), David Tennant (Doctor Who), i candidati all'Oscar Jeffrey Wright (American Fiction) e Elliot Page (The Umbrella Academy), Madeleine Madden (The Wheel of Time) e Vin Diesel (Fast & Furious franchise). Nel cast internazionale di doppiatori anche l’attrice italiana Monica Bellucci.

Adattamento animato del videogioco di successo ARK: THE ANIMATED SERIES è un'ampia saga che attraversa le ere geologiche di storia umana. Quando la paleontologa del XXI secolo Helena Walker (Madden) si ritrova resuscitata su una misteriosa isola primordiale popolata da bestie preistoriche, deve imparare a sopravvivere con nuovi alleati provenienti da diverse epoche, cercando al contempo di scoprire la vera natura di questo strano nuovo mondo.

