Ark: Survival Evolved va di shadow drop: dove vedere la serie tv animata

La serie animata dedicata al videogioco Ark: Survival Evolved debutterà a sorpresa questa settimana su Paramount+ senza essere troppo pubblicizzato e puntando sull’effetto sorpresa, almeno per quanto riguardi i primi episodi della prima stagione, a seguito di una lunga produzione e della presentazione dell’ultimo trailer, pubblicato nel 2022.

Dopo aver parlato del nuovo reality show che vedrà collaborare Amazon con MrBeast, torniamo ad occuparci di prodotti per il piccolo schermo per comunicare che lo show chiamato ad adattare l’apprezzato videogioco Wildcard stia per uscire in sordina, preparandosi a comparire quasi all’improvviso, sul catalogo della piattaforma.

Attraversando millenni di storia umana, Ark: La Serie Animata segue le vicende della paleontologa del XXI secolo Helena Walker che si ritrova resuscitata su una misteriosa isola primordiale abitata da bestie preistoriche. In questo luogo affascinante e pericolo dovrà imparare a sopravvivere con nuovi alleati provenienti da diversi momenti storici, mentre cercherà di scoprire la vera natura del loro strano nuovo mondo.

Il videogioco originale è stato pubblicato nel 2017 dopo un periodo di early access durato due anni e sta per dare il benvenuto al sequel che, dopo essere stato rimandato, dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2024.

I primi sei episodi della serie saranno disponibili da oggi, giovedì 21 marzo 2024, su Paramount+, con i successivi sette che completeranno la stagione programmati per un secondo momento.

Una presentazione decisamente diversa da quelle a cui siamo abituati ad assistere, dunque, vista la pochissima promozione messa in atto, e, in attesa di capire se l’idea riuscirà a funzionare, attirando la curiosità degli spettatori, vi lasciamo alla nostra anticipazione di Domino Day.

