Armageddon: ecco cosa succederà nel terzo episodio del cross-over!

Sono tutti in attesa di Armageddon, l'evento della CW che aprirà la stagione di The Flash. Il mega cross-over sarà composto da cinque episodi. Ci è stata da poco rivelata la trama di Armageddon parte 2, e adesso arriva anche quella della terza puntata. Scopritela con noi!

Si tratterà di un episodio speciale, perché mentre le prime due parti del cross-over porteranno un supereroe ogni settimana nello show - Ray Palmer prima, e Black Lightning poi - la parte tre ne porterà ben 5 tutti insieme. Si tratta di Black Lightning, Alex Danvers, Batwoman, Despero e Ryan Choi. Le cose, dunque, si fanno interessanti.

In questa puntata Barry incontra Black Lightning alla Hall of Justice dopo che le cose hanno preso una brutta piega con Despero. Iris ha dei sospetti: secondo lei qualcosa non va nella visione del futuro di Despero. Questo la porta dunque a cercare aiuto da un potente alleato.

Come già anticipato, anche se non menzionati nella trama, nell'episodio ci saranno anche Javicia Leslie, Chyler Leigh e Osric Chau come guest star. Armageddon Parte 3 è stato diretto da Chris Peppe e scritto da Sam Chalsen.

"Questi saranno gli episodi di Flash più emozionanti di sempre", ha dichiarato lo showrunner dello show Eric Wallace. "Ci saranno dei momenti davvero epici e tante sorprese che aspettano i fan. Stiamo realizzando tutto ciò su una scala più grande e più audace rispetto ai nostri tradizionali episodi Flash." Alte, dunque, le aspettative per l'evento, che inizierà il 16 Novembre alle 20 con il primo capitolo. Ecco intanto il trailer di Armageddon.