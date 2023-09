L'Armata rivoluzionaria c'era nel live action di One Piece! Ecco dove

Fra le tante cose di cui ancora non si è parlato nel live action di One Piece c'è l'Armata rivoluzionaria guidata da Monkey D. Dragon. Elemento che i fan attendono tantissimo, eppure viene menzionata nella serie, anche se in maniera quasi nascosta: vi sveliamo dove.

Intanto se per caso non avete finito One Piece su Netflix sappiate che ci potrebbero essere spoiler sul finale della serie tv, quindi siete avvertiti.

Perché è proprio nel finale che vediamo l'accenno all'Armata rivoluzionaria, cioè coloro che nel manga si oppongono al Governo mondiale e lottano attivamente per la sua caduta. Certo, qualcuno potrebbe giustamente dire che la persona con il mantello nel flashback durante l'esecuzione di Roger sia proprio Monkey D. Dragon, ma la serie non ha dato alcuna conferma.

Tornando invece al finale, c'è un riferimento chiaro all'Armata rivoluzionaria, precisamente nel giornale in cui si trova la prima taglia di Luffy. Infatti nella pagina accanto c'è trafiletto che racconta la conquista del regno di Vira da parte dell'Armata rivoluzionaria, e facendo un po' di zoom con una buona lente d'ingrandimento si può anche leggere il nome di Monkey D. Dragon. Sopra l'articolo c'è anche il logo dell'Armata rivoluzionaria, quindi stoppando il video si può chiaramente vedere il riferimento.

Nel manga invece questa cosa la leggeva Nami ad alta voce proprio dallo stesso giornale, ma in questo caso il live action di One Piece ha voluto essere più sottile nel suo riferimento.

E voi l'avevate beccata questa chicca o no? Fra le altre cose nascoste avevate visto la nave di Roger nel live action di One Piece? E per farvi un po' tremare in vista del prossimo futuro: come adatteranno Chopper nella seconda stagione di One Piece?

Diteci tutto qua nei commenti!